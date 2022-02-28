В Минздраве Украины обратились к владельцам аптек с просьбой открывать аптечные пункты.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что сейчас нет никаких ограничений по работе аптек. Они могут не работать, только если их работники отказались выходить на работу. Минздрав призывает владельцев и работников аптек брать пример с наших медиков, которые на передовой под пулями спасают раненых.

— Сегодня мы живем в состоянии войны и каждый должен выполнять свою важную миссию. На работников системы здравоохранения возложена ответственная задача — от вас зависит, получат ли украинцы жизненно важные для них лекарства. От вас зависит, будут ли в аптечке жаропонижающие и противоаллергические препараты, получат ли пациенты инсулин, — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что аптечные пункты работают в больницах, хоть и слчаются проблемы с логистикой, но над этим работают.

— День и ночь работают волонтеры и международные организации, которые откликнулись на просьбу о помощи и пытаются закрыть все насущные нужды медицинской отрасли. Однако все эти старания могут быть бесполезны, если работники аптек просто не выйдут на работу. Пожалуйста, будьте и дальше надежным тылом для Украины, выходите на работу. Сейчас как никогда нужно ваше мужество, сила и отвага, — отметили в Минздраве.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич обратился к владельцам аптек по городу — множество из них закрыты.

Что произошло?

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