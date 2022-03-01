Министр обороны Украины Резников Алексей обратился к украинцам и рассказал, что по имеющимся данным, российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию.

С помощью лжи враги хотят сломить сопротивление украинского народа и украинской армии, сообщил он в Facebook.

Он предупредил, что РФ готовит кампанию фейков против Украины – могут заявить, что страна капитулирует и распространять фальшивые документы.

— По имеющимся данным, российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Ее цель — с помощью лжи сломить сопротивление украинского и украинской армии. Сначала они планируют устроить перебои связи. После этого будут массировано брошены фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство вроде бы согласилось на капитуляцию. На «подтверждение» этого фейка будут распространяться вроде бы подписанные «документы», а также смонтированные фейковые видеоролики. ЭТО ЛОЖЬ. Не дождутся!, — предупредил министр.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.