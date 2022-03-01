Бывшая 31-я ракетка мира, украинец по происхождению Сергей Стаховский вступил в территориальную оборону Киевщины для защиты от нацистов из РФ.

Об этом пишет Le Figaro.

С начала российской агрессии спортсмен завел «дневник войны».

— Я никогда не участвовал в перестрелках, и я не жду этого, но если это необходимо, я это сделаю. Сейчас только дураки не боятся. У меня нет военного опыта. У меня есть опыт обращения с оружием в частном порядке. Я не понимаю, почему большинству моих соотечественников приходится рисковать жизнью, чтобы защитить свои семьи, — пояснил он британским журналистам.

Сегодня утром в своем Instagram он подготовил отдельное послание Путину за обстрелы гражданских районов Харькова и Чернигова.

— Путин, мы станцуем на твоей могиле, — предсказал теннисист.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.



