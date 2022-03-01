В знак протеста против российской войны в Украине дипломаты в Женеве покинули зал Совета ООН по правам человека перед выступлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом говорится в сообщении Spiegel.

К предварительно скоординированной акции были привлечены посол Германии Катарина Сташ и десятки других делегаций.

Лавров, подключенный по видеосвязи, зачитал пространное заявление, в котором оправдывает нападение на Украину нарушением прав человека с украинской стороны.

Поначалу он хотел приехать на встречу лично. Тогда поездку отменили из-за блокировки европейского воздушного пространства для российских самолетов. Совет по правам человека начал свою очередную весеннюю сессию в понедельник.

По словам Лаврова, западные страны «одержимы» санкциями, которые он назвал незаконными. По его словам, они направлены на обычных людей.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.