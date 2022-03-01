Львовские роддома подготовились к работе на случай чрезвычайных ситуаций в городе. В укрытиях развернули родзалы и операционные комнаты.

Как передает пресс-служба ЛГС, в 3 ТМО Львова подготовили укрытия к тому, чтобы медики смогли предоставить женщинам и новорожденным полноценную помощь.

В частности, в укрытиях роддома № 1 на ул. Мечникова, 8 и родильного отделения на ул. Раппопорта, 8 оборудованы родильный зал, операционную и пост интенсивной терапии для новорожденных. Медицинскую помощь беременным и роженицам по состоянию на сегодняшний день оказывают в штатном режиме, независимо от места регистрации и проживания.

Контактные телефоны для информации:

+38 032 275-92-13 — ул. Мечникова, 8;

+38 032 259-32-09 — ул. Раппопорта, 8.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.