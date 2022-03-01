В Нацполиции рассказали, как организовать безопасное место у себя дома, если убежище далеко.

Соответствующую инструкцию опубликовали в Telegram.

Основные моменты:

Последние этажи жилых домов — опасны и ненадежны в случае воздушной опасности. Подвал (не бомбоубежище!) — высока вероятность оказаться под валом. Особенно опасно, если в подвале только один выход. С первого по третий этажи жилых домов опасны в случае уличных боев: они рискуют подвергнуться поражению пулями, снарядами и осколками.

Как организовать безопасное место в квартире:

Наиболее безопасно за двумя стенками: первая стена берет на себя удар, вторая — защищает от обломков. Ванная комната (если она без газового котла).

Обязательно:

Все двери со стеклом снять с петель и положить на пол. Накрыть все это плотной тканью или одеялом. Окна плотно закрыть, не оставлять даже в режиме проветривания. После оповещения об опасности выключите свет, газ, воду, погасите огонь в печи. Если у вас газовый баллон — отсоедините его, спустите давление и положите в безопасное место за несколькими стенками от вашего убежища.

Если прячетесь в укрытие — берите с собой:

Запас пищи минимум на двое суток (желательно сухой пищи). Запас воды — 3 литра на сутки для одного человека. Средства связи: мобильные телефоны, павербанки (все, что поможет вам вызвать службу экстренной помощи в случае необходимости). Свисток (можно даже детский). Фонарик.

Что касается сирен:

Сирена прерывистая означает «Внимание всем!»: информационные каналы радио и телевидения передают актуальную информацию. Сирена непрерывная означает воздушную опасность. Нужно как можно скорее добраться до укрытия.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.