Народный депутат Украины Александр Гайду оказывает гуманитарную помощь украинским защитникам и территориальной обороне в Николаеве.

Об этом народный депутат информирует на своей странице в Facebook.

Нардеп обсудил с начальником управления здравоохранения Николаевской ОГА Максимом Безносенко текущую ситуацию в медицинских учреждениях, которые нуждаются в лекарствах. Он сообщил, что работает над закупкой необходимых медикаментов для больниц города.

— Обсудили вопросы организации логистики. Сейчас по городу активно работают штабы гуманитарной помощи – у них есть оперативные данные по обеспечению медицинских учреждений и и направляют им все необходимые лекарства! Поэтому активно работаем над тем, чтобы закупить все необходимые лекарства для наших больниц. После этого – направим их в штабы, – сообщил Александр Гайду.

Он также сообщил, что его помощник Владимир Гуров и депутат Николаевского городского совета Александр Розумный передали продукты питания для украинских защитников.

Нардеп поблагодарил украинских военных и территориальную оборону за защиту и оборону Николаева от российских оккупантов.

— Сегодня Николаев отчаянно защищают ВСУ, Силы территориальной обороны области – наши защитники. Именно благодаря их храбрости, силе и стойкости Николаев сегодня проснулся украинским, завтра проснется украинским и всегда будет просыпаться только украинским. Они преданно защищают наш город уже шестые сутки, они не допустили продвижение оккупантов в центр города и сумели защитить людей от вражеского наступления. Все это они продолжают делать и сейчас! Да, враг всеми силами пытается получить наш город, захватить нашу землю, но наши защитники никогда не дадут этому случиться! Они будут защищать свой город и своих людей до последнего вздоха! Уже сегодня украинская земля пылает под ногами русских кафиров! Мы превратим наш дом для оккупантов в ад, – сказал Александр Гайду.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.