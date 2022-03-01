Отказ и уничтожение российских товаров идет полным ходом в Германии. Любую продукцию РФ уже забраковали сети Rewe, Aldi Süd, Netto и Edeka.

Об этом информирует Spiegel.

Ряд крупных сетей немецких магазинов разрывают все отношения с Россией, армия которой вторглась в Украину и убивает ее гражданское население.

Оставшиеся запасы будут переданы в благотворительные фонды, новые не будут заказываться.

— Мы решили прекратить продажу российскойго товара на неопределенный срок. Хочется подать пример в нынешней ситуации, — заявил ритейлер Rewe.

В дискаутерской сети Netto объявили бойкот всем российским товарам. С полок изымут более 15 наименований, в том числе кондитерские изделия и спиртные напитки.

— Мы поддерживаем все санкции, которые вводились и вводятся ЕС и федеральным правительством, — в свою очередь заявила сеть бакалеи Edeka.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.