26-летний Даниил из Луганска после того, как его родной город в 2014 году захватили террористы, переехал в Россию, где и жил до последнего времени. Услышав про бомбежки украинских городов, он собрал вещи и поехат вступать в ВСУ или терроборону.

Свои мотивы он обозначил в разговоре с Idel.Реалии.

Парень рассказал, что пророссийские боевики устроили на подконтрольных им территориях гуманитарную катастрофу без шанса на развитие, а к местным украинцам они относились как к скоту. После 2014 Даниил значительное время прожил в России, однако с войной против родной страны мириться не стал и принял решение о вступлении в Вооруженные силы Украины.

Чтобы выполнить свою цель, он проложил маршрут к Украине через Турцию и Евросоюз.

— У меня украинские документы и украинские убеждения, а в России на нас начались гонения. <...> 16 марта я был в украинском посольстве в Стамбуле. Там мне сказали, что и самих военных, и добровольцев там хватает, плюс из-за рубежа едут иностранцы, профессиональные военные, которые хотят помочь нам защитить страну. Я не подготовленный военный — обычный гражданский парень, который дожил до момента, что уже четвёртая неделя войны, а я всё ещё не на Родине. Но чувствую, что обязательно должен там быть, — обрисовал свои эмоции доброволец.

Уроженец украинского Луганска хочет побыстрее присоединиться к обороне Украины от оккупантов, так как его родной брат уже находится в территориальной обороне Киева. По словам военного волонтера, чтобы остановить геноцид украинской нации, он готов убивать солдат ВС РФ.

— Я буду воевать только за территории и интересы своего государства, за свой народ — и буду помогать всем, чем смогу, чтобы остановить геноцид украинского народа. Воевать против деморализованных российских военных, которые пришли захватить то, что им не подвластно <...> Я считаю, что человек биологически сложен таким образом, что может легко убивать другого человека. Вполне допускаю, что если я буду находиться в зоне боевых действий и мне нужно будет убить человека, я сделаю это на раз-два-три. По моим личным убеждениям, если человек сдаётся в плен — надо брать его в плен, а не убивать. Я пока не видел своими глазами, что там происходит, но живых российских военных нужно оставлять для дачи показаний и для последующего обмена пленными, если это будет нужно. Если же человек в плен не сдаётся, его нужно убивать без каких-либо сомнений, поскольку он пришёл лить кровь твоего народа на твою землю, — отметил он свои позиции.

Даниил акцентировал на том, что подготовил себя к рискам гибели, но все равно считает себя правым, так как едет помогать родной стране.

Молодой человек добавил, что российских оккупантов ожидает жаркое будущее.

— Я бы сказал российским солдатам: «Горите в аду. Вы сами устроили ад на чужой земле и сами в него попадёте», — рассказал выходец из Луганщины.

Даниил рассказал, что хочет помочь своему народу любой ценой и вступить хоть в терроборону, хоть в армию солдатом-срочником.

— Я понимаю, что мои поступки не совсем логичны, но сложно рассуждать спокойно, когда уже который день гибнет народ, мирное население и украинские военные. У меня болит душа за всех, не только за гражданских. По сравнению с тем, что творится сейчас, война на Донбассе — это цветочки. То, что творит Россия, невозможно будет искупить — страна сошла с ума, и украинцы никогда этого не простят, — костантировал гражданин Украины.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.