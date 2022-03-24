Около 44% украинцев были вынуждены расстаться со своей семьей из-за войны.

По результатам опроса, который проводила социологическая группа «Рейтинг» 19 марта 2022 года, больше всего разделены с родными жители востока Украины — 54%, а меньше — запада (39%).

Чаще расставание с семьей испытали молодые люди 18-35 лет — 50%. Подобные случаи частые и для других возрастов, в том числе 42% людей от 36-50 лет и 41% людей в возрасте от 51 года сейчас находятся далеко от родных.

Кроме разрыва с семьей, 19% украинцев были вынуждены покинуть свое место жительства. Больше всего таких людей среди жителей востока Украины. При этом 93% из них планируют обязательно вернуться домой после окончания войны.

Значительный процент людей не уверены в состоянии своего жилья. 58% знают, что их дома остались невредимыми, 10% проинформированы, что дом получил повреждения, а 9% убеждены, что их дом разрушен.

Исследование также показало, что в войну родные стали чаще общаться между собой. В частности, в период пандемии COVID-19 количество людей, постоянно общавшихся с родными, составляло 27%, но с началом войны эта цифра выросла до 72%.

Опрос проводился в течение 19 марта 2022 года. В нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.