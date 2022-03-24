Депутат Николаевского городского совета Татьяна Домбровская продолжает активно заниматься волонтерской деятельностью, помогая николаевцам с питанием и средствами ухода для маленьких детей.

В этот раз она ожидает гуманитарный груз из города Траунройт в Германии, о чем рассказала в своем Телеграмм-канале.

«У Николаева много друзей! Волонтеры из города Траунройт в Германии передали в наш гуманитарный пункт помощь для взрослых, детей с инвалидностью, детей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, малообеспеченных и многодетных семей, детей, чьи родители участвуют в защите нашего государства. Уже скоро мы получим очередной гуманитарный груз с средствами детской гигиены, детскими смесями, соками, фруктовыми пюре, лекарствами для деток и другими средствами ухода. Наша команда, а также сотни николаевцев благодарны всем, кто помогает нам с гуманитарной помощью! Вокруг столько добрых людей! Гуманитарную помощь везут со всех стран Европы! Спасибо, друзья!», - написала Татьяна Домбровская.

Как известно, Татьяна Домбровская с первых дней войны занимается гуманитарной помощью для жителей Николаева. Гуманитарный пункт, в котором можно получить помощь для детей от рождения, находится в ее депутатской приемной по улице Шнеерсона, 39.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.