Татьяна Домбровская занимается доставкой гуманитарной помощи для детей в Николаев

Депутат Николаевского городского совета Татьяна Домбровская рассказала о том, как с первых дней войны помогает горожанам с маленькими детьми, привозя в город гуманитарную помощь.

Об этом Татьяна Домбровская рассказала в комментарии журналистам.

Она рассказала, что с начала войны к ней в приемную поступало очень много звонков с просьбами о помощи. В основном, это были молодые родители, которым нужна была помощь для их детей от рождения и до четырех лет. Это было то, с чего все начиналось.

— Я поняла, что нужно максимально включаться и стала узнавать о гуманитарной помощи. В основном, конечно, люди хотят получить памперсы, детское питание, средства личной гигиены, детская одежда, смеси. Сейчас в основном все стараются помочь взрослым людям, военным, но грудным детям также сегодня нужна помощь. Потому что многие не имеют возможности приобрести необходимые им вещи, еду и средства ухода. Именно на это я делаю упор, - отметила Татьяна Домбровская.

Она рассказала, что не использует гуманитарные грузы, которые приходят на город, а самостоятельно ищет необходимые продукты через Ужгород и Черновцы. Татьяна Домбровская отметила, что ей звонят из разных стран люди, которые готовы оказать помощь николаевцам.

— Сейчас, когда мы уже много публикуем информации об этом, мне стали сами звонить из Германии, Польши, Нидерландов. К примеру, сейчас готовится автомобиль из Австрии на границу. Спасибо этим добрым людям, которые отзываются и стараются помочь сегодня нам, тем людям, которые оказались в сложной ситуации, - сказала Татьяна Домбровская.

За 20 дней войны команда Татьяны Домбровской работает фактически круглосуточно. В ее депутатской приемной, которая с начала войны превратилась в гуманитарный пункт, 24/7 находится представитель ее команды Катерина Мирзоян, помогает также Сергей Гололобов и много других небезразличных горожан.

— Я горжусь командой, потому что мы все вместе помогаем городу выстоять. Один в поле не воин, а здесь - большая команда, которая делает большие дела для нашего города, - отметила Татьяна Домбровская.

За это время получено около 2500 звонков от жителей Николаева.

— Хочу сказать, что только за первые дни за детским питанием к нам обратилось более 600 человек. Около 1500 человек получили уже помощь. Каждый день к нам приходит больше 200 человек. Мы видим, что людям это действительно необходимо, - рассказала Татьяна Домбровская.

Команда Татьяны Домбровской помогла также женщинам, которые собирались в роддом. Были случаи, когда мы даже доставляли рожениц в роддом. Звонят молодые отцы и бабушки, просят одеяла, одежду, памперсы в роддом.

Татьяна Домбровская лично занимается доставкой гуманитарного груза из западных регионов, еще одна машина выехала на границу с Германией, чтобы забрать помощь.

— Кстати, люди сами написали мне о том, что готовы отгрузить 8 тонн средств личной гигиены (шампуни, зубные пасты, памперсы, питание), - отмечает она.

Гуманитарный штаб Татьяны Домбровской находится в ее депутатской приемной по улице Шнеерсона, 39. Там можно получить средства ухода и питание, одежду для детей от рождения до 4 лет. Контактные телефоны: +380633067103, +380737008555.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Идет четвертый раунд переговоров украинской и российской делегаций по поиску мира. Сейчас взята техническая пауза для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 16 марта ориентировочно составили:

личного состава — около 135800 человек,

танков — 430 ед,

430 ед, боевых бронированных машин — 1375 ед,

1375 ед, артиллерийских систем — 190 ед,

190 ед, РСЗО — 70 ед,

70 ед, средства ПВО — 43 ед,

43 ед, самолетов — 84 ед,

84 ед, вертолетов — 108 ед,

108 ед, автомобильной техники — 819 ед,

819 ед, корабли/катера — 3 ед,

3 ед, цистерн с ГСМ — 60,

60, БПЛА оперативно-тактического уровня — 11.

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет. Обстрелы продолжились и рано утром 12 марта. На спецлинию «101» поступило более 600 сообщений о взрывоопасных предметах, которые обнаруживают жители Николаевской области после обстрелов.

13 марта утром россияне разбомбили государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект». Кроме того, в результате еще одного обстрела в микрорайоен Соляные погибло 9 человек. Также известно об 1 погибшем в Баштанке.

Около 06:00 утра 14 марта военно-воздушные силы Российской Федерации нанесли авиаудар по небольшому райцентру в Николаевской области — городу Снигирёвка.

Также 14 марта стало известно, что основной удар Россия собирается нанести по Николаеву и позициям ВСУ на Донбассе.

По состонию на 15 марта Вооруженные силы Украины выбили россиян с их позиций на границе Херсонской и Николаевской областей, откуда они ежедневно накрывали Николаев артиллерийскими снарядами.

Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отходит за Днепр.

Сейчас в населенные пункты Николаевского и Баштанского районов готовят пустить транспорт, который привезет людям гуманитарную помощь, а также эвакуирует тех, кто в этом нуждается.