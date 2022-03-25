Американские медики помогают коллегами в Украине, которые вынуждены работать под обстрелами и авиналетами, через приложение Figure1, которое называют «Instagram для врачей».

Об этом пишет Axios.

Функционал Figure1 позволяет украинским хирургам и другим докторам получать четкие рекомендации прямиком из клиник США в режиме реального времени. В приложении можно загружать изображения, видео и текст по необходимой теме или получать консультацию от других пользователей.

Спецом для пользователей из Украины Figure1 запустило отдельную ленту контента, связанную с ранами, полученными во время боевых действий (огнестрельное ранение либо сломанная при обстреле конечность). По последним данным, сервисом пользуются больше 5 тысяч жителей Украины.

— Мы хотим сказать, что даже если вы находитесь в Украине, вам готовы помочь медработники по всему миру. В большинстве мест в мире телефон — это спасательный круг Поскольку Figure1 — это простое в использовании нативное приложение, это все равно, что иметь глобальную больницу в вашем кармане, когда не хватает ресурсов или знаний, — заявил гендиректор компании Джош Вильдштейн.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.