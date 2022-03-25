Этнический узбек Шахобиддин Юсупов уже 25 лет живет в Харькове и не собирается уезжать, даже несмотря на войну. Он владелец ресторана «Навруз», но в военное время установил рядом с рестораном полевую кухню и каждый день бесплатно кормит горячей едой медиков, бойцов территориальной обороны и просто сотни харьковчан, которые пострадали от обстрелов.

Об этом пишет Настоящее время.

Шахобиддина местные жители зовут просто Шаху. Его «Навруз» до войны был популярным в городе рестораном восточной кухни. Несмотря на постоянные обстрелы, здание чудом осталось цело.

— Вот здесь стоял один БТР, а вот здесь стоял танк. В общей сложности было шесть единиц техники. Как раз здесь была перестрелка, у меня есть видео. Мы уже пришли на мою работу, а там стреляют. Но мы сегодня живы, слава Аллаху, и если завтра будем живы, будем делать свое дело, – рассказывает Шахобиддин Юсупов.

С самого начала войны, несмотря на бомбежки и обстрелы, сотрудники «Навруза» и сам Юсупов каждый день готовят горячую еду для местных жителей. В больших казанах варят вкусный плов, кашу и разные супы: в общей сложности каждый день жители Харькова получают более 500 порций горячей еды.

— Сам лично Шаху готовит, хозяин. Пекут хлеб, лепешки и раздают плов. Абсолютно бесплатно", – говорят люди, которые приходят к полевой кухне за едой. Многие из них лишились домов из-за обстрелов, и самостоятельно приготовить еду им просто негде.

Шахобиддин живет в Украине уже четверть века:

— Почему я здесь корни пустил? Я учился в Томске. В Перми работал, в Москве. Но когда я сюда приехал, я за три дня влюбился в этот город, – объясняет он. – Потому что люди здесь другие. У нас здесь никогда не было проблем с русским языком. Я уже 26 лет живу здесь, в Харькове. Здесь 80% людей разговаривают по-русски. Нашим узбекским, азиатским студентам преподают на русском. Не надо нам здесь порядок устанавливать. Здесь люди добрые, люди культурные.

Он говорит, что даже когда началась война, у него не было мыслей уехать: он решил остаться и делать то, что он умеет делать лучше всего.

— Харьков почему держится? Потому что каждый чем может, тем помогает. Кто умеет воевать, тот идет в тероборону. А я умею готовить, и у меня есть возможность всех накормить. На сколько этого хватит, один Аллах знает. Но мы всегда готовили, поэтому решили так помогать, – говорит Юсупов.

Готовить еду Юсупову помогают местные жители.

— Ребята говорят: нам нужны руки, помощь, ту же морковку почистить. И вот уже более двадцати дней мы готовим. Каждый день какое-то новое блюдо. Все это в огромном казане, на баранине. И самое интересное – это все делается безвозмездно. Я даже предлагала сделать какой-то счет, чтобы деньги поступали, но Шаху говорит: «Нет, это именно от души», – рассказывает харьковчанка Вероника Бородина. Я сама готовлю лепешки, меня тут научили: ты вкладываешь свою теплоту и готовишь лепешки, которые потом едут в больницы, на передовую. Мы делаем для людей такое маленькое чудо!, – говорит женщина.

Все эти дни в Харькове не прекращаются обстрелы. Но Юсупов говорит, что не боится смерти.

— Опять стреляют, ну что поделать, – ворчит он. – Если попадут – значит, последнее интервью будет. А если нет – будем делать победу!

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.