Сегодня Алла и трое ее сыновей в безопасности, во временном убежище, далеко от родной Бучи. В психологии есть такой термин – травматические воспоминания. Их рекомендуют проговаривать лишь со специалистами, чтобы повторно не травмировать пострадавшего. Алла решает нарушить это правило и просит своего младшего сына, девятиклассника Юру, рассказать, как в Буче погиб его папа.

Об этом сообщает Настоящее время.

В тот день школьник с отцом взяли велосипеды и поехали за гуманитарной помощью. Жители Бучи слышали, что россияне расстреливают гражданских, но не подозревали, что на пути окажется российский блокпост.

Их остановил солдат.

— Отец ответил, что мы едем за гуманитарной помощью. Мы подняли руки. Отец сказал, что у нас нету никакого оружия и повернулся ко мне с поднятыми руками. Он (солдат) прицельно стреляет в сердце, две пули. Отец падает с криком «Ах!», – вспоминает Юра.

Следущая очередь пришлась по самому подростку. Ему повезло: пули попали в руку. На этом ужас не закончился.

— На мне был капюшон. Я когда упал, кофта сползла немного наверх. И между капюшоном и головой было какое-то пространство. Он выстрелил прицельно в голову, но пуля задела капюшон. И еще один выстрел был, но это уже в отца – последний, – говорит Юра. Сам школьник еще несколько минут не мог понять, жив он или нет.

Позже семье удалось забрать тело убитого и довезти на тележке до дома. Перед тем, как Руслана завернули в ковер и похоронили, его вдова сделала все, что сказала ей семейный врач: «Она посоветовала положить на тело паспорт. Снять видео, пофотографировать все максимально, чтобы были доказательства».



А после была срочная эвакуация с оккупированной территории. Сыновья не понимают, почему мать хочет сделать историю гибели их отца публичной.

— Он спрашивал: «Мама, а нам это нужно, зачем это нам? Может, не надо разглашать?» Я говорю: «Сыночек, это для того, чтобы предотвратить такие ситуации и предупредить других людей. Просто так это оставлять нельзя», – уверена вдова Руслана Алла.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.