Несмотря на наступление военного времени для Николаева, который последние недели бомбила российская армия, питомцы из зоопарка живут в достойных условиях благодаря усилиям сотрудников зверинца.

Об этом пишет чешский портал 20min.

Семейная пара зоолога и ветеринара остаются ночевать на территории зоопарка, чтобы не оставлять животных одних во время обстрелов и авианалетов.

Благодаря их усилиям роды самки леопарда прошли успешно, несмотря на тяжелейшую атмосферу во время обстрела. Теперь в зоопарке появился новый котенок.

— Наши животные едят и размножаются. Весна, тогда и начинаются роды, — рассказал директор зоопарка Владимир Топчий.

Он добавил, что многие животные испытывают стресс в последние недели, однако работники зоопарка стараются сгладить тяжелые эмоции у питомцев.

Поддержка зоопарка по всему миру продолжается. Несмотря на его закрытие, зверям можно помочь, купив билеты в онлайн-режиме.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.