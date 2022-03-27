Спрос на некоторые лекарственные препараты в России вырос в 10 раз после вторжения в Украину. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выразил удивление, что люди запасаются необходимым.

Об этом пишет Meduza.

— По некоторым препаратам (спрос увеличился, — прим.) в 10 раз, — сказал он.

При этом он выразил удивление, что препараты существует срок годности, а на ряд из них очень короткий, до двух лет.

После начала войны против Украине в России выросли цены на лекарства, а в аптеках возникла нехватка ряда препаратов. 24 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что всплеск повышенного спроса на лекарства якобы уже нивелировался. Он также утверждал, что проблем с доступом жизненно необходимых препаратов нет.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

26 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе Снигиревка больше нет российских солдат. Исключение — блокпост на объездной дороге. Он также рассказал, что в Снигиревку заехали 3 фуры с гуманитарной помощью.