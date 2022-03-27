С начала полномасштабного вторжения России в Николаеве меньше 30% жителей оплатили коммунальные услуги.

Об этом корреспондентам «Суспільного» рассказал заместитель начальника управления жилищным хозяйством департамента ЖКХ Николаевского горсовета Владимир Николайчук.

По словам местной жительницы Елены, она не платила за коммунальные услуги, ведь все деньги тратит на продукты питания.

— Плюс-минус когда спокойно, как отвлекаешься от войны, но чтобы дошло до оплаты платежек, такого еще нет. Сейчас все деньги идут на еду, — сказала Елена.

Николаевцы сейчас меньше платят за тепло и воду, больше всего — за вывоз бытовых отходов, говорит Владимир Николайчук.

— Самый высокий показатель — это в домах, где есть ОСМД, за жилищную услугу платят 50%. Зато в домах, где создана управляющая компания, там, к сожалению, платежи меньше 40%. Сейчас ситуация такова. И, кстати, мы делали анализ: в тех областях, где нет активных боевых действий, это запад Украины, это центр Украины, там тоже сейчас уровень упал до 50%, — рассказал Владимир Николайчук.

Если такая тенденция будет сохраняться, предприятия не будут иметь оборотные деньги, что приведет к невозможности их содержания, говорит Владимир Николайчук. С этим согласны и в городском коммунальном предприятии «Николаевводоканал».

— Конечно, мы не покинем николаевцев, не покинем свою работу. Будем выполнять свои функциональные обязанности, мы будем работать в дальнейшем, но это будет немного труднее для нас. Потому что мы должны постоянно заправлять горючим наши аварийные автомобили, мы должны делать обеззараживание воды, нам нужно покупать реагенты. Другого источника доходов, кроме как плата за коммунальные услуги от николаевцев, у нас нет, — рассказала представитель предприятия Ольга Сусленко.

По состоянию на 26 марта городской информационный расчетный центр не предоставляет платежки николаевцам. Счета за использование коммунальных услуг следует узнавать непосредственно на предприятиях или в личных кабинетах на сайтах, говорит Владимир Николайчук.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

26 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе Снигиревка больше нет российских солдат. Исключение — блокпост на объездной дороге. Он также рассказал, что в Снигиревку заехали 3 фуры с гуманитарной помощью.