Волонтер Инна Терлецкая из Николаева рассказала, как изменилось общество города с момента начала полномасштабной российской агрессии в Украине.

Впечатлениями она поделилась в интервью Фокусу.

Как и в других городах страны, люди сильно сплотились на фоне войны, утверждает Инна Терлецкая.

— Когда звоню коллегам по работе в другие города, люди отвечают гораздо отзывчивее, вежливее, заботливее. Меня это пронимает до мурашек. Что касается Николаева, то настолько патриотичных людей я не видела никогда. Возможно, это мой круг общения. Но с кем я ни знакомлюсь — он патриот. Николаевцы будут стоять до последнего, никто не задумывается, что нужно беречь жизнь, — говорит женщина.

Она остается в Николаеве, где всячески помогает как местным жителям, так и украинским военным.

— Мы в городе делаем все возможное: сетки плетем, волонтерим. Поначалу собирали экипировку для теробороны, поскольку не сразу появилось обеспечение, — добавила Инна Терлецкая.

Волонтер сравнила события сегодняшнего дня с известным фантастическим фильмом «Матрица. Революция».

— Считаю его очень знаковым, если проводить параллели с нашими событиями. Там идет борьба добра и зла, и силы добра отказались «жить кое-как», а решили бороться. Я считаю, что у нас есть такая же сильная вера в победу, — убеждена собеседница издания.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

26 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе Снигиревка больше нет российских солдат. Исключение — блокпост на объездной дороге. Он также рассказал, что в Снигиревку заехали 3 фуры с гуманитарной помощью.