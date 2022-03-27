Николаевская ОГА опубликовала список контактных телефонов и ссылок, которые могут быть полезными в военное время.

Об этом сообщается на Facebook-странице ОГА.

Координационные центры по предоставлению информации об эвакуации, гуманитарных и социальных вопросах.

Жители Баштанского района могут обращаться по телефонным номерам:

+380635751098 (для жителей Баштанской городской территориальной громады и Ингульской сельской ТГ);

+380931878347 (для жителей Снигиревской городской ТГ и Гороховской сельской ТГ);

+380631861395 (для жителей Привольненской сельской ТГ);

+380964570531 (для жителей Березнеговатской поселковой ТГ и Широковской сельской ТГ).

Горячая линия при городском совете +38 (051) 582-76-49, по ней можно обращаться за помощью, выдаются бесплатно детское питание, средства гигиены.

Жители Николаевского района могут обращаться по номерам:

+380662298815

+380978158612

+380966014295

Актуальные номера для Первомайской громады:

Управление Пенсионного фонда Первомайской громады:

+380993431448

+380516175170

Оперативный штаб:

+380985768189

+380516154296

Территориальная оборона: +380934759942

Районная военная администрация: +380516175121

Территориальный центр социального обслуживания (оказание социальных услуг):

+380988448530

+380516152389

Первомайский центр социальных служб:

+380663380058

+38051617559

Информация для жителей Вознесенской громады.

Для получения гуманитарной помощи следует заполнить Google-форму.

Номер для справок +380950652611

Также действует гуманитарный пункт для детей. Номер для справок +380505616825

Информация для жителей Николаева и для прибывших в город

Город Николаев расселяет, обеспечивает горячим питанием и вещами первой необходимости. Кто хочет, может эвакуационными автобусами выехать в Одессу или в пункт пропуска Паланка. Если вы самостоятельно прибыли в город и вам необходимо убежище, обращайтесь по этим телефонам:

+380 (96) 085 05 07

+380 (93) 649 22 99 Сергей Анатольевич

Или в контакт-центр при Николаевском городском совете:

+38 (0512) 751 588

+38 (0512) 533 588

Также из Николаева проводится добровольная эвакуация. Необходимо заполнить форму по ссылке и ожидать входящего вызова или позвонить по телефонам:

+380507680483

+380967403595

Полезные телефоны:

Николаевская областная варта

Граждане могут сообщать о любых подозрительных предметах, гражданах, мародёрах по телефонам горячих линий.

0512 709-159 (многоканальный)

0512 37-24-48

0512 37-24-38

0512 37-24-65

068 015 48 12

093 536 45 83

095 657 12 76

Если временно не работает линия 103, то можно воспользоваться следующими номерами:

0504509042;

0675162895;

0675163084;

0504909132.

Данные номера можно использовать на всей территории Николаевской области.

Предприниматели, представители учреждений и организаций могут обращаться на указанные номера круглосуточно по поводу проблем, создающих препятствия в работе.

Телефоны горячей линии:

15-45

063-957-96-92

В случае нарушения правопорядка военнослужащими обращайтесь в дежурную часть Николаевского зонального отдела военной службы правопорядка.

Телефон – 0935705188.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

26 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе Снигиревка больше нет российских солдат. Исключение — блокпост на объездной дороге. Он также рассказал, что в Снигиревку заехали 3 фуры с гуманитарной помощью.