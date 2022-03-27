Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Николаевская ОГА опубликовала список контактных телефонов и ссылок, которые могут быть полезными в военное время.
Об этом сообщается на Facebook-странице ОГА.
Координационные центры по предоставлению информации об эвакуации, гуманитарных и социальных вопросах.
Жители Баштанского района могут обращаться по телефонным номерам:
Горячая линия при городском совете +38 (051) 582-76-49, по ней можно обращаться за помощью, выдаются бесплатно детское питание, средства гигиены.
Жители Николаевского района могут обращаться по номерам:
Актуальные номера для Первомайской громады:
Информация для жителей Вознесенской громады.
Информация для жителей Николаева и для прибывших в город
Также из Николаева проводится добровольная эвакуация. Необходимо заполнить форму по ссылке и ожидать входящего вызова или позвонить по телефонам:
Полезные телефоны:
Данные номера можно использовать на всей территории Николаевской области.
Предприниматели, представители учреждений и организаций могут обращаться на указанные номера круглосуточно по поводу проблем, создающих препятствия в работе.
Телефоны горячей линии:
В случае нарушения правопорядка военнослужащими обращайтесь в дежурную часть Николаевского зонального отдела военной службы правопорядка.
Телефон – 0935705188.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
26 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе Снигиревка больше нет российских солдат. Исключение — блокпост на объездной дороге. Он также рассказал, что в Снигиревку заехали 3 фуры с гуманитарной помощью.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Николаевская ОГА опубликовала список контактных телефонов и ссылок, которые могут быть полезными в военное время.
Об этом сообщается на Facebook-странице ОГА.
Координационные центры по предоставлению информации об эвакуации, гуманитарных и социальных вопросах.
Жители Баштанского района могут обращаться по телефонным номерам:
Горячая линия при городском совете +38 (051) 582-76-49, по ней можно обращаться за помощью, выдаются бесплатно детское питание, средства гигиены.
Жители Николаевского района могут обращаться по номерам:
Актуальные номера для Первомайской громады:
Информация для жителей Вознесенской громады.
Информация для жителей Николаева и для прибывших в город
Также из Николаева проводится добровольная эвакуация. Необходимо заполнить форму по ссылке и ожидать входящего вызова или позвонить по телефонам:
Полезные телефоны:
Данные номера можно использовать на всей территории Николаевской области.
Предприниматели, представители учреждений и организаций могут обращаться на указанные номера круглосуточно по поводу проблем, создающих препятствия в работе.
Телефоны горячей линии:
В случае нарушения правопорядка военнослужащими обращайтесь в дежурную часть Николаевского зонального отдела военной службы правопорядка.
Телефон – 0935705188.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
26 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе Снигиревка больше нет российских солдат. Исключение — блокпост на объездной дороге. Он также рассказал, что в Снигиревку заехали 3 фуры с гуманитарной помощью.