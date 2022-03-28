Волонтеры из организации InformNapalm, которая с начала 2014 года систематизирует доказательства участия российской армии в войне против Украины, изучили российскую систему награждения убитых военнослужащих и пришли к выводу, что в первые дни вторжения Россия потеряла до 5 тысяч живой силы.

Об этом пишет Радио Свобода.

Помочь исследователям выйти на реальные цифры потерь российской армии помог «Орден Мужества».

— Российские чиновники начинают пиариться на захоронениях и начинают награждать постепенно. И здесь начинают появляться интересные эпизоды, потому что сразу ты понимаешь, как работает российская бюрократическая система. Например, если русский военный погиб, то он получает в основном «Орден Мужества» посмертно. И это буквально проходит по всем новостям: некролог, фамилия, где погиб, как он «геройски» погиб и посмертно награжден Орденом «Мужества, — указывает на закономерности OSINT-аналитик Антон Павлушко.

Просчитав количество награжденных солдат приказом 3 марта, представители InformNapalm заключили, что ВС РФ только в первые дни войны потеряли несколько тысяч убитыми.

— Это значит, что к этой дате они успели умереть, труп успели вернуть в Россию, официально оформить и успели официально оформить награждение. То есть, за 3 марта, ордена, изданные этим приказом, скорее всего, касаются тех русских солдат, которые были убиты в первые два, три, возможно, четыре дня. И вот такая интересная подробность, что самый маленький номер, который мы нашли – это что-то вроде 78 000. А самый большой – 83 000. То есть за этот период, по приказу 3 марта, мы примерно можем оценить, сколько россияне потеряли в первые дни и это будет примерно 4700 военных погибшими, — продолжает Антон Павлушко.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.