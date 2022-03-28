Сегодня, 28 марта, в Николаеве отмечают 78-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Почтить память воинов, освобождавших Николаев в 1944 году, пришли мэр Николаева Александр Сенкевич и сотрудники органов городской власти, первый вице-губернатор Георгий Решетилов и сотрудники Николаевской ОГА, а также небезразличные жители Николаева, сообщает корреспондент НикВести.

— 78 лет прошло и мы с вами снова на этом месте и снова боремся за жизнь, за нашу территорию, за наших людей, за наших близких, за нашу свободу. Как это не было бы тяжело говорить, но сегодня мы снова с вами стоим в борьбе с нацизмом. Я думаю, что мы выстояли тогда, выстоим и сейчас, потому что мы стоим на своей земле, мы никуда не вторгались, мы просто хотим жить спокойно на своей земле, и победа обязательно будет за нами, – сказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

26 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе Снигиревка больше нет российских солдат. Исключение — блокпост на объездной дороге. Он также рассказал, что в Снигиревку заехали 3 фуры с гуманитарной помощью.