Двум полицейским секторам реагирования патрульной полиции Николаевского районного управления полиции сообщили о подозрении. По данным следствия, правоохранители потребовали взятку от водителя.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Как отметили в прокуратуре, полицейские получили взятку от водителя авто в размере двух тысяч гривен.

«Подозреваемые требовали и получили от водителя неправомерную выгоду за не привлечение к административной ответственности по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях — «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

Мужчинам инкриминируют часть третью статьи 368 Уголовного кодекса Украины - «Требование и извлечение неправомерной выгоды». За это предусмотрено лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.