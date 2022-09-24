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Двум полицейским секторам реагирования патрульной полиции Николаевского районного управления полиции сообщили о подозрении. По данным следствия, правоохранители потребовали взятку от водителя.
Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.
Как отметили в прокуратуре, полицейские получили взятку от водителя авто в размере двух тысяч гривен.
«Подозреваемые требовали и получили от водителя неправомерную выгоду за не привлечение к административной ответственности по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях — «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.
Мужчинам инкриминируют часть третью статьи 368 Уголовного кодекса Украины - «Требование и извлечение неправомерной выгоды». За это предусмотрено лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.
Двум полицейским секторам реагирования патрульной полиции Николаевского районного управления полиции сообщили о подозрении. По данным следствия, правоохранители потребовали взятку от водителя.
Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.
Как отметили в прокуратуре, полицейские получили взятку от водителя авто в размере двух тысяч гривен.
«Подозреваемые требовали и получили от водителя неправомерную выгоду за не привлечение к административной ответственности по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях — «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.
Мужчинам инкриминируют часть третью статьи 368 Уголовного кодекса Украины - «Требование и извлечение неправомерной выгоды». За это предусмотрено лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.