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Угроза ударов армии РФ по Николаеву дронами-камикадзе иранского производства все еще остается.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телеканала «Апостроф TV», пишут «НикВести».

— Что касается иранских «Шахидов», я знаю, что пять из семи наши Вооруженные силы сбили. Но угроза остается, – отметил он.

Также Виталий Ким отметил, что россияне активно используют беспилотники-разведчики. Их присутствие в небе над Николаевщиной высоко.

Напомним, ночью, 2 октября, российские оккупационные войска атаковали Николаевщину семью утренними дронами-камикадзе «Shahed-136», пять из которых сбили силы ПВО.

Кроме того, днем 25 сентября был сбит дрон-камикадзе «Shahed-136», которым российские войска пытались атаковать Николаев.

Ранее в Воздушных силах ВСУ рассказали, что Россия уменьшила количество ударов по Украине дорогими крылатыми ракетами, но увеличила использование иранских дронов-камикадзе Shahed-136.