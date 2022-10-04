С 4 октября граждане могут оформлять ID-карты и паспорта для выезда за границу в Первомайском отделении Государственной миграционной службы.

Новость для Гард.City прокомментировала Ольга Торовик, начальник Первомайского районного отдела ГМСУ.

— На сегодняшний день мы будем только работать на оформление паспортов гражданина Украины для выезда за границу и паспортов гражданина Украины в виде ID-карты, вклейка фотографий по достижению 25- и 45-летнего возраста. Что касается иностранцев, пока работа не возобновлена, – отметила она.

График работы изменен. Теперь отдел работает с 8 утра до 17 часов. На период тревоги все сотрудники, а также посетитель должны покинуть помещение и ждать отбоя.

Ограничений для людей нет. Представить документы могут жители любых населенных пунктов Николаевщины, а также переселенцы.

— Ограничений нет. Живая очередь. На сегодняшний день электронная очередь не восстановлена. Если будет восстановлена электронная очередь, прием будет производиться согласно электронной очереди. Принимаем всех, независимо от того, из какого региона человек. Человек обратился – мы будем предоставлять административные услуги, – добавила начальница Первомайского районного отдела ГТСУ.

Воскресенье и понедельник – выходные. Обеденный перерыв с 12 до 12:45.

Ранее сообщалось, что в Вознесенске Николаевской области с четвертого октября будут выдавать гуманитарную помощь для жителей общины в возрасте от 70 лет. Люди смогут получить продуктовый набор.