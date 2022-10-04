В Вознесенске Николаевской области с 4 октября будут выдавать гуманитарную помощь для жителей громады в возрасте от 70 лет. Люди смогут получить продуктовый набор.

Об этом сообщили в Вознесенском горсовете.

Как отметили в городском совете, помощь могут получить те, кто еще не получал продуктовый набор в течение августа и сентября 2022 года.

«Помощь для людей, которые не могут самостоятельно обратиться к пункту, продуктовый набор могут получить родственники или соседи при предоставлении оригиналов документов лица в возрасте 70 и более лет», — говорится в сообщении.

Помощь будут выдавать по адресу улица Михайловская, 3.

График работы:

с понедельника по четверг - с 08:30 до 15:30 (технический перерыв - с 12 до 13 часов)

пятница с 08:30 до 12:00.

Для получения продуктового набора нужно иметь паспорт и идентификационный код. Телефон для получения подробной информации: 095 065 2611.