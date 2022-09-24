С начала полномасштабной войны военнослужащие на николаевско-херсонском направлении и жители прифронтовых сел выживают благодаря помощи гражданских. Николаевские волонтеры 23 сентября передали продуктовые наборы и теплые вещи на передовую и жителям села Шевченково, которые, несмотря на постоянные обстрелы, остаются в селе.

Об этом сообщает Общественное Николаев.

До полномасштабного вторжения в Шевченково проживало около 3,5 тысячи человек. По состоянию на 23 сентября осталось 450 жителей. Среди воронок и обстрелянных домов люди не теряют веру в победу. С продуктами помогают волонтеры.

- Обычный парень с запада Украины передал нам гуманитарную помощь. Сейчас в село Шевченково передадим часть ребятам на передовую и часть, если получится проехать, в село Луч, — рассказал волонтер Георгий.

Благодаря помощи волонтеров есть что, говорит настоятель местного храма, протоиерей Павел. Некоторые крестьяне успел собрать урожай, некоторые погибли прямо на огороде от обстрелов. Больше местные жители переживают, как пройдет для них зима.

— Проблема у нас сейчас до зимы: это топливные брикеты, уголь, дрова, этакое. Это у нас проблема сейчас стоит до зимы. Слава Богу обещают нам и председатель сельского совета, и волонтеры, что не покинут село, что будут иметь люди, чем курить, будут иметь теплые вещи. Даже вон Жора уже привез, - говорит протоиерей Павел.

Гуманитарную помощь волонтеры передали и военным, защищающим юг Украины. Бойцы из привозимой помощи делают и гуманитарные «закладки» на случай смены места дислокации.

— Раздадим по подразделениям, которые у нас есть, кому что нужно. Мясные консервы, у нас есть наряды, на ночь будем выдавать паек, – рассказал военнослужащий «Фартовый».

К победе возить помощь в прифронтовые села планирует Владислав, говорит, не страшно, ведь людям здесь помощь необходима.

— Первое время мы просто принимали людей из Херсона, беженцев, первые пару месяцев, а потом начали кататься и помогать людям в прифронтовой зоне. Мои хорошие знакомые попросили передать людям в прифронтовой зоне и военным помощь. Мы приехали выполнить эту задачу, – говорит Владислав.

Ранее сообщалось, что Украинцы уже задонатили 5,6 миллионов гривен на бандерпечи для защитников в рамках всеукраинской акции «Тепло на фронт», которую объявила «Украинская команда».