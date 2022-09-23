Украинцы уже задонатили 5,6 миллионов гривен на бандерпечи для защитников в рамках всеукраинской акции «Тепло на фронт», которую объявила «Украинская команда».

Сбор продолжается, сообщил в эфире одного из телеканалов руководитель Украинской команды Артур Палатный.

— Мы гарантированно обеспечили более 10 тысяч наших воинов не только теплом, но возможностью сушить вещи, готовить еду. Первые бандерпечи уже на передовой, - отметил Артур Палатный.

По его словам, бандерпечи оказались очень востребованы на фронте. Украинская команда получает много запросов на них из всех регионов, где продолжаются боевые действия.

Ранее сообщалось, что волонтеры «Украинской команды» передали 12 тонн продуктовых наборов пострадавшим от войны людям.