Артур Палатный

"Украинская команда» совместно с Благотворительным фондом «Каритас Спес» отправила 12 тонн продуктовых наборов в Демидов Киевской области, а также в Днепропетровскую область и на деоккупированные территории.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель «Украинской команды» Артур Палатный.

— Встретили очередной груз от Фонда «Каритас Спес» для помощи нашим людям. Это 12 тонн продуктовых наборов. Каждый набор – по 6 килограммов. Уже сегодня часть груза поедет в Демидов Киевской области. Этот населенный пункт взял на себя трудную миссию во время защиты столицы. Сегодня он практически затоплен. Люди живут в бесчеловечных условиях, – заявил Артур Палатный.

Другая часть груза, по его словам, предназначена для внутренне перемещенных лиц и жителей территорий, освобожденных украинскими войсками в результате контрнаступления.

— Около 2,5 тысяч продуктовых наборов поедут на Днепропетровщину, на деоккупированные территории и для внутренне перемещенных лиц, – отметил руководитель «Украинской команды».

Он также сообщил, что уже формируется следующий груз. Эти продуктовые наборы будут распределены между жителями других пострадавших от российских оккупантов регионов.