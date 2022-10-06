По состоянию на 6 октября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 12 тысяч 40 гражданских объектов.

Об этом свидетельствуют данные Николаевской областной военной администрации.

С 24 февраля по 6 октября повреждены или уничтожены:

объекты жилищного фонда – 7759,

медицинские учреждения – 86,

учебные заведения – 369,

заведения культуры – 177,

объекты промышленных предприятий – 169,

объекты жизнеобеспечения: газо – 941, электро – 701, водо – 30, теплоснабжение – 95,

другие не военные объекты – 1713 год.

В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.

В настоящее время без газоснабжения остаются 6658 потребителей.

Прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 93 населенных пунктах (в двух - частично) Баштанского и Николаевского районов.

За очередные сутки для ликвидации последствий российско-фашистской агрессии подразделения ГУ ГСЧС привлекались 9 раз для идентификации взрывоопасных предметов, изъято 10 взрывоопасных предметов.

Проводится добровольная эвакуация. По состоянию на 6 октября в заведениях временного размещения Николаева находятся 490 внутренне перемещенных лиц.

Ранее сообщалось, что с начала войны Россия нанесла Николаевщине ущерб в 150 миллиардов гривен, выпустив более 11 тысяч ракет и снарядов.