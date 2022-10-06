По состоянию на 6 октября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 12 тысяч 40 гражданских объектов.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской областной военной администрации.
С 24 февраля по 6 октября повреждены или уничтожены:
В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.
В настоящее время без газоснабжения остаются 6658 потребителей.
Прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 93 населенных пунктах (в двух - частично) Баштанского и Николаевского районов.
За очередные сутки для ликвидации последствий российско-фашистской агрессии подразделения ГУ ГСЧС привлекались 9 раз для идентификации взрывоопасных предметов, изъято 10 взрывоопасных предметов.
Проводится добровольная эвакуация. По состоянию на 6 октября в заведениях временного размещения Николаева находятся 490 внутренне перемещенных лиц.
Ранее сообщалось, что с начала войны Россия нанесла Николаевщине ущерб в 150 миллиардов гривен, выпустив более 11 тысяч ракет и снарядов.
|
Як влада в Миколаєві забезпечує свою відкритість під час війниКатерина Середа
|
Война, слезы, смехАнатолий Дюмин
|
Оформлення анексії та ядерні погрозиСтанислав Мартиросов
По состоянию на 6 октября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 12 тысяч 40 гражданских объектов.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской областной военной администрации.
С 24 февраля по 6 октября повреждены или уничтожены:
В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.
В настоящее время без газоснабжения остаются 6658 потребителей.
Прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 93 населенных пунктах (в двух - частично) Баштанского и Николаевского районов.
За очередные сутки для ликвидации последствий российско-фашистской агрессии подразделения ГУ ГСЧС привлекались 9 раз для идентификации взрывоопасных предметов, изъято 10 взрывоопасных предметов.
Проводится добровольная эвакуация. По состоянию на 6 октября в заведениях временного размещения Николаева находятся 490 внутренне перемещенных лиц.
Ранее сообщалось, что с начала войны Россия нанесла Николаевщине ущерб в 150 миллиардов гривен, выпустив более 11 тысяч ракет и снарядов.