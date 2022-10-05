С начала полномасштабного вторжения РФ нанесла Николаевской области ущерб, предварительно, на 150 миллионов гривен.

Об этом рассказал заместитель главы Николаевской ОВ Валентин Гайдаржи в интервью ТРК «НИС-ТВ».

- Ведется учет всех полетов на территории области. Предварительно, по нашим подсчетам, опять же это с учетом разрушенных дорог, портов и другой инфраструктурой, за все время войны в области было более 11 тысяч прилетов. На некоторые объекты было по два-три прилета. На эти объекты нет сметы, но предварительно это более 150 миллиардов гривен, – рассказал он.

Напомним, по состоянию на начало августа сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения РФ кафиры нанесли Николаеву ущерб почти на 790 миллионов гривен.