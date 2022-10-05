|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:55
|Заход солнца:
|18:25
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|07:03
|Заход солнца
|18:29
|Температура завтра:
|+20 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|40 грн
|40.5 грн
|EUR
|39.3 грн
|40.3 грн
С начала полномасштабного вторжения РФ нанесла Николаевской области ущерб, предварительно, на 150 миллионов гривен.
Об этом рассказал заместитель главы Николаевской ОВ Валентин Гайдаржи в интервью ТРК «НИС-ТВ».
- Ведется учет всех полетов на территории области. Предварительно, по нашим подсчетам, опять же это с учетом разрушенных дорог, портов и другой инфраструктурой, за все время войны в области было более 11 тысяч прилетов. На некоторые объекты было по два-три прилета. На эти объекты нет сметы, но предварительно это более 150 миллиардов гривен, – рассказал он.
Напомним, по состоянию на начало августа сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения РФ кафиры нанесли Николаеву ущерб почти на 790 миллионов гривен.
|
Як влада в Миколаєві забезпечує свою відкритість під час війниКатерина Середа
|
Война, слезы, смехАнатолий Дюмин
|
Оформлення анексії та ядерні погрозиСтанислав Мартиросов
С начала полномасштабного вторжения РФ нанесла Николаевской области ущерб, предварительно, на 150 миллионов гривен.
Об этом рассказал заместитель главы Николаевской ОВ Валентин Гайдаржи в интервью ТРК «НИС-ТВ».
- Ведется учет всех полетов на территории области. Предварительно, по нашим подсчетам, опять же это с учетом разрушенных дорог, портов и другой инфраструктурой, за все время войны в области было более 11 тысяч прилетов. На некоторые объекты было по два-три прилета. На эти объекты нет сметы, но предварительно это более 150 миллиардов гривен, – рассказал он.
Напомним, по состоянию на начало августа сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения РФ кафиры нанесли Николаеву ущерб почти на 790 миллионов гривен.