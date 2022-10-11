Во Львовской области возобновили электроснабжение во всех населенных пунктах. Электро- и водоснабжение во Львове также было восстановлено в полном объеме.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

— По данным облэнерго, электроснабжение было возобновлено уже во всех населенных пунктах нашей области. Электро- и водоснабжение во Львове также было восстановлено в полном объеме. Благодарю специалистов Львовоблэнерго, Укрэнерго, ГСЧС, которые помогли быстро справиться с последствиями массированного удара. Спасибо правоохранителям за спокойную ночь на улицах городов и сел Львовщины, - отметил Максим Козицкий.

Он также поблагодарил и ПВК «Запад», который вчера вчера сбил над нашей областью 7 ракет.

Как известно, в результате ракетных ударов 10 октября около 90% Львова оказалось без электроснабжения .