В результате ракетных ударов около 90% Львова - без электроснабжения, трамваи и троллейбусы не курсируют.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

Увеличили количество автобусов на маршрутах.

«Более 80% светофоров не работает. На больших перекрестках работают регуляторы», - говорится в сообщении.

Кроме того, в городе отсутствует подача горячей воды. Через резервное питание подается холодная вода.

«Также трудности с сотовой связью. На контакте с мобильными операторами», – добавили в горсовете.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что спасатели работают на объектах, куда попали российские ракеты.

— Как только пожары будут погашены, энергетические службы приступят к возобновлению электроснабжения. С возобновлением электроснабжения будут полностью решены проблемы с подачей воды. Связь понемногу появляется. Экстренко, больницы снабжены дизель-генераторами, работают, - сообщил Максим Козицкий.

Как известно, 10 октября Российская Федерация выпустила по Украине 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника, из них 13 – дроны-камикадзе.