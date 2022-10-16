Соотношение потерь среди украинских защитников и российских солдат на юге составляет примерно 1 к 6,5.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр со ссылкой на командующего ОК «Юг» генерал-майора Андрея Ковальчука.

— Андрей Трофимович рассказал интересные факты о деморализации подразделений врага на юге и о растущих потерях врага. Соотношение потерь приблизительно 1 к 6,5. По его словам, критическая граница соотношения потерь – 1 к 8, после которой армия противника будет психологически «сыпаться», – пишет Анна Маляр.

По словам командующего, войска РФ уже в достаточно сложной ситуации на юге, но расслабляться не время.

— Напротив, надо собрать всю нашу силу и мощь и выжимать русскую армию с нашей земли, — добавила Анна Маляр.

Напомним, по состоянию на 16 октября в войне против Украины Россия потеряла убитыми около 65 тысяч своих военных.