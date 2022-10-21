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В течение 20 октября ВСУ трижды отразили авиационные атаки россиян в Бериславском районе Херсонщины.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
«Враг трижды атаковал наши позиции своей армейской и штурмовой авиацией. Как следствие, получил ответное огневое поражение нашими силами и ретировался», — говорится в сообщении.
В течение боевого дня Силами обороны юга была применена авиация 7 раз: били по вражеским позициям ПВО, скоплению техники, складам боеприпасов.
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 110 огневых задач, сообщает Оперативное командование «Юг».
Зафиксированные потери врага составляют:
Также повреждены 2 боевые машины пехоты, другая автомобильная техника.
В районе Борозенского уничтожен вражеский контрольно-наблюдательный пункт. Взорваны 2 склада с боеприпасами. Остальные результаты доразведываются.
Напомним, Генеральный штаб ВСУ прогнозирует, что российское военное руководство может унести с правого берега Днепра в Херсонской области опытных военных, а для сдерживания ВСУ оставить мобилизованных.
В течение 20 октября ВСУ трижды отразили авиационные атаки россиян в Бериславском районе Херсонщины.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
«Враг трижды атаковал наши позиции своей армейской и штурмовой авиацией. Как следствие, получил ответное огневое поражение нашими силами и ретировался», — говорится в сообщении.
В течение боевого дня Силами обороны юга была применена авиация 7 раз: били по вражеским позициям ПВО, скоплению техники, складам боеприпасов.
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 110 огневых задач, сообщает Оперативное командование «Юг».
Зафиксированные потери врага составляют:
Также повреждены 2 боевые машины пехоты, другая автомобильная техника.
В районе Борозенского уничтожен вражеский контрольно-наблюдательный пункт. Взорваны 2 склада с боеприпасами. Остальные результаты доразведываются.
Напомним, Генеральный штаб ВСУ прогнозирует, что российское военное руководство может унести с правого берега Днепра в Херсонской области опытных военных, а для сдерживания ВСУ оставить мобилизованных.