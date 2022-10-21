В течение 20 октября ВСУ трижды отразили авиационные атаки россиян в Бериславском районе Херсонщины.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Враг трижды атаковал наши позиции своей армейской и штурмовой авиацией. Как следствие, получил ответное огневое поражение нашими силами и ретировался», — говорится в сообщении.

В течение боевого дня Силами обороны юга была применена авиация 7 раз: били по вражеским позициям ПВО, скоплению техники, складам боеприпасов.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 110 огневых задач, сообщает Оперативное командование «Юг».

Зафиксированные потери врага составляют:

28 оккупантов

2 самоходные артсистемы типа «Мста-С»

миномет

боевая машина пехоты

танк.

Также повреждены 2 боевые машины пехоты, другая автомобильная техника.

В районе Борозенского уничтожен вражеский контрольно-наблюдательный пункт. Взорваны 2 склада с боеприпасами. Остальные результаты доразведываются.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ прогнозирует, что российское военное руководство может унести с правого берега Днепра в Херсонской области опытных военных, а для сдерживания ВСУ оставить мобилизованных.