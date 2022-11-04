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Авиация нанесла 4 удара по системам противовоздушной обороны и скоплению вражеской техники, в частности в крытом ангаре.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 167 огневых задач по пунктам базирования, логистическим объектам и транспортным артериям на временно оккупированной территории, сообщает Оперативное командование «Юг».
Уничтожены 32 оккупанта, танк и еще 9 единиц другой авто-бронетехники.
В Баштанском районе, близ Снигиревки, уничтожены два склада с боеприпасами.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили четыре состава россиян в Николаевской и Херсонской областях.
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Авиация нанесла 4 удара по системам противовоздушной обороны и скоплению вражеской техники, в частности в крытом ангаре.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 167 огневых задач по пунктам базирования, логистическим объектам и транспортным артериям на временно оккупированной территории, сообщает Оперативное командование «Юг».
Уничтожены 32 оккупанта, танк и еще 9 единиц другой авто-бронетехники.
В Баштанском районе, близ Снигиревки, уничтожены два склада с боеприпасами.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили четыре состава россиян в Николаевской и Херсонской областях.