|Скорость ветра:
|2.5 м/с
|Восход солнца:
|06:47
|Заход солнца:
|16:24
|Температура завтра:
|+11 C°
|Скорость ветра:
|3.8 м/с
|Восход солнца:
|07:03
|Заход солнца
|16:20
|Температура завтра:
|+10 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.6 грн
|40.1 грн
|EUR
|39 грн
|40 грн
Полковник СБУ, народный депутат Украины Роман Костенко записал видеообращение, находясь в центре освобожденного сегодня города Снигиревка Николаевской области. Он рассказал, что в городе продолжается зачистка, военнослужащие ВСУ берут его под полный контроль.
Свое видеообращение он опубликовал в Facebook.
– Сейчас проходит зачистка города. Наши ребята берут его под контроль. Это последний город, который удерживался противником в Николаевской области. Поэтому мы можем сказать, что Николаевская область полностью уволена. Сейчас в настоящее время наши силы обороны продолжают освобождать города и поселки Херсонской области. Держимся, вместе победим! Слава Украине! – сказал Роман Костенко.
Как сообщалось, что за прошедшие сутки наши войска на стыке Херсонщины и Николаевщины подвинули линию фронта на 7 километров. Уволили почти 260 квадратных километров и 12 населенных пунктов.
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Полковник СБУ, народный депутат Украины Роман Костенко записал видеообращение, находясь в центре освобожденного сегодня города Снигиревка Николаевской области. Он рассказал, что в городе продолжается зачистка, военнослужащие ВСУ берут его под полный контроль.
Свое видеообращение он опубликовал в Facebook.
– Сейчас проходит зачистка города. Наши ребята берут его под контроль. Это последний город, который удерживался противником в Николаевской области. Поэтому мы можем сказать, что Николаевская область полностью уволена. Сейчас в настоящее время наши силы обороны продолжают освобождать города и поселки Херсонской области. Держимся, вместе победим! Слава Украине! – сказал Роман Костенко.
Как сообщалось, что за прошедшие сутки наши войска на стыке Херсонщины и Николаевщины подвинули линию фронта на 7 километров. Уволили почти 260 квадратных километров и 12 населенных пунктов.