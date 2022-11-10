Полковник СБУ, народный депутат Украины Роман Костенко записал видеообращение, находясь в центре освобожденного сегодня города Снигиревка Николаевской области. Он рассказал, что в городе продолжается зачистка, военнослужащие ВСУ берут его под полный контроль.

Свое видеообращение он опубликовал в Facebook.

– Сейчас проходит зачистка города. Наши ребята берут его под контроль. Это последний город, который удерживался противником в Николаевской области. Поэтому мы можем сказать, что Николаевская область полностью уволена. Сейчас в настоящее время наши силы обороны продолжают освобождать города и поселки Херсонской области. Держимся, вместе победим! Слава Украине! – сказал Роман Костенко.

Как сообщалось, что за прошедшие сутки наши войска на стыке Херсонщины и Николаевщины подвинули линию фронта на 7 километров. Уволили почти 260 квадратных километров и 12 населенных пунктов.