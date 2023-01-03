За минувшие выходные дни бригады коммунального предприятия «Николаевводоканал» 40 раз прочищали «убитую» канализацию.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Находки неизменны: остатки от праздничного ужина, средства личной гигиены и бытовые тряпки. Также весь мусор поступает и в насосные станции канализации, где установлены специальные решетки, которые задерживают весь хлам, а специалисты круглосуточно их прочищают», - говорится в сообщении.
А в центре города коммунальщики достали из колодца кучу влажных салфеток.
«На фото куча влажных салфеток. Наши ребята едва их вычистили из колодца на пересечении Центрального проспекта и улица Соборная. Почему эти средства гигиены оказались в канализационной сети, а не на помойке, нам до сих пор не понятно. Горожане, может, вы в комментариях нам расскажете?» – добавили на предприятии.
«Николаевводоканал» напомнил, что в полномасштабное вторжение РФ в Украину из города на очистные сооружения канализации поступало 60 тысяч куб.м. стоков. Летом прошлого года на очистку «прибегало» всего 20 тысяч куб.м., а сегодня ежесуточно поступает уже около 35 тысяч куб.м. стоков.
«Делаем вывод: горожане возвращаются домой, а значит, мы призываем быть бережными к нашим и так стареньким городским сетям. Николаевцы, пожалуйста, всю хозяйственную грязь выбрасывайте на помойку! В унитазе только свои биологические отходы», - резюмировали на предприятии.
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За минувшие выходные дни бригады коммунального предприятия «Николаевводоканал» 40 раз прочищали «убитую» канализацию.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Находки неизменны: остатки от праздничного ужина, средства личной гигиены и бытовые тряпки. Также весь мусор поступает и в насосные станции канализации, где установлены специальные решетки, которые задерживают весь хлам, а специалисты круглосуточно их прочищают», - говорится в сообщении.
А в центре города коммунальщики достали из колодца кучу влажных салфеток.
«На фото куча влажных салфеток. Наши ребята едва их вычистили из колодца на пересечении Центрального проспекта и улица Соборная. Почему эти средства гигиены оказались в канализационной сети, а не на помойке, нам до сих пор не понятно. Горожане, может, вы в комментариях нам расскажете?» – добавили на предприятии.
«Николаевводоканал» напомнил, что в полномасштабное вторжение РФ в Украину из города на очистные сооружения канализации поступало 60 тысяч куб.м. стоков. Летом прошлого года на очистку «прибегало» всего 20 тысяч куб.м., а сегодня ежесуточно поступает уже около 35 тысяч куб.м. стоков.
«Делаем вывод: горожане возвращаются домой, а значит, мы призываем быть бережными к нашим и так стареньким городским сетям. Николаевцы, пожалуйста, всю хозяйственную грязь выбрасывайте на помойку! В унитазе только свои биологические отходы», - резюмировали на предприятии.