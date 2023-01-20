Николаевский городской голова Александр Сенкевич принял участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он рассказал, что город беспощадно обстреливали российские войска, ущерб от нанесенных разрушений составляет около 900 миллионов евро.

На экономическом форуме он был одним из спикеров в обсуждении вопросов восстановления Украины, пишут «НикВести».

Во время своего выступления мэр напомнил, что до освобождения Херсона Николаев почти каждый день обстреливали запрещенными кассетными снарядами и ракетами разного типа.

За время войны был разрушен и поврежден ряд школ, жилых домов и предприятий. Александр Сенкевич отметил, что на базе онлайн-системы, которая уже есть у города, разрабатывается карта разрушенных объектов с подсчетом нанесенного ущерба. В этой работе городу помогает Киевский институт экономики.

— По нашим подсчетам ущерб составляет около 900 млн евро. Несмотря на все, я обычно говорю, что эта война это шанс для Украины, чтобы измениться, я имею в виду, что это также шанс для Николаева, чтобы стать лучше, быть лучше, — уверен мэр Николаева.

Он также напомнил, что при участии международных экспертов разрабатывается новый генплан. Он будет учитывать мнения горожан относительно дальнейшего развития и предусматривать восстановление инфраструктуры.

Также сообщалось, что ущерб, нанесенный российскими войсками жилому фонду Николаева, предварительно оценивается в сумму около 385 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что из 280 дней регион не обстреливали лишь 30.

Напомним, общая сумма ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины, составляет более 136 миллиардов долларов, 1,9 из них — убытки жилищного фонда, зафиксированные в Николаевской области.