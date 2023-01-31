Франция направит Украине очередную партию самоходных артиллерийских установок CAESAR.

Об этом заявил министр обороны Себастьен Лекорню на брифинге с украинским министром Алексеем Резниковым.

Всего вооруженным силам Украины передадут 12 гаубиц.

Также Франция намерена направить в Польшу 150 военнослужащих, обучающих украинских бойцов.

— Франция передаст Украине 12 дополнительных гаубиц Caesar и отправит 150 солдат в Польшу, чтобы обучать 600 украинцев в месяц, а к лету - всего 2000 украинских солдат, — уточнил Лекорню.

Напомним, что Франция и Австралия будут сотрудничать в рамках многомиллионного проекта по производству нескольких тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

Ранее сообщалось, что Франция и Австралия будут сотрудничать в рамках многомиллионного проекта по производству нескольких тысяч артиллерийских снарядов для Украины.