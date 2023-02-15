Окружная прокуратура города Николаева расследует законность уничтожения деревьев возле горсовета – возбуждено уголовное внедрение по факту самоуправства.

Об этом в среду, 15 февраля, в ходе брифинга рассказал руководитель Николаевской областной прокуратуры Дмитрий Казак, пишут «НикВести».

По словам руководителя Николаевской областной прокуратуры после обращения экоинспекции в окружную прокуратуру города Николаева, прокуратура приступила к уголовному внедрению по факту самоуправства (ст. 356 УК Украины). Согласно данным экоинспекции уничтожено 10 елок, размер причиненного ущерба составляет 84 тысячи гривен.

— Окружная прокуратура города Николаева, реагируя на общественный резонанс, вызванный публикациями в средствах массовой информации, направила запрос в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета о предоставлении информации относительно оснований для удаления зеленых насаждений (елей) и документов, на основании которых указанные насаждения удалены. В настоящее время ответ на запрос не поступил, – сообщил Дмитрий Казак.

Кроме того, в окружной прокуратуре не нашли оснований для возбуждения уголовного дела по незаконному уничтожению деревьев возле здания Николаевского городского совета по факту злоупотребления властью или служебным положением (по ст. 364, 367 УК Украины – прим.), из-за недостаточной суммы нанесенных ущерба.

— Почему по факту самоуправства, а не за незаконную вырубку, потому что был соответствующий разрешительный документ? В настоящее время этот вопрос изучается относительно законности предоставления разрешения и прочее. Говорить о служебном преступлении в настоящее время не представляется возможным, поэтому еще экоинспекция насчитала 84 тысяч гривен, чтобы за служебное преступление внести уголовное правонарушение сумма должна составлять от 134 тысяч гривен и выше. если будет установлено, что сумма ущерба будет выше, тогда будет решен вопрос о внесении дополнительного уголовного внедрения, – добавил Дмитрий Казак.

По словам руководителя Николаевской областной прокуратуры, основания для регистрации уголовных производств по признакам уголовных правонарушений по ст. ст. 364, 367 УК отсутствуют.

Как сообщалось, в ночь на 26 января у здания спилили многолетние елки по одну из сторон от главного входа. По состоянию на утро 27 января перед зданием Николаевского городского совета спилили елки, оставшиеся после прошлой рубки.

Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа обратилась в прокуратуру по поводу уничтожения деревьев возле здания Николаевского городского совета. В свою очередь Департамент ЖКХ настаивает, что спил елок возле мэрии был законным и плановым.

Впоследствии директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Дмитрий Бездольный сообщил, что у Николаевского городского совета не будут высаживать новые деревья вместо спиленных многолетних голубых елок.