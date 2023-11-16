Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку «5 каналу» через трансляцію програми «Рандеву з Яніною Соколовою», де гостем була колишня народна депутатка Ірина Фаріон.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Нацради.

«До Національної ради з питань телебачення та радіомовлення надійшли листи Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Служби безпеки України з інформацію про трансляцію програми «Рандеву з Яніною Соколовою» 4 листопада, де гостем була колишня народна депутатка, мовознавиця Ірина Фаріон», — сказав член Нацради Максим Онопрієнко.

Він зауважив, що за результатами проведення моніторингу програма має ознаки порушення закону «Про медіа», який забороняє поширення дискримінаційних висловлювань щодо національності, віку, статі та інших ознак.

Як відомо, перевірку мають провести з 7 по 15 грудня 2023 року.

Нагадаємо, що колишню народну депутатку Ірину Фаріон звільнили з посади професорки Львівської політехніки.

Причиною стало, розпочате Служба безпеки України кримінальне провадження. СБУ вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій Ірини Фаріон.

В свою чергу, мовознавиця відреагувала на своє звільнення з «Львівської політехніки» та повідомила, що готує позов до суду.

У той час уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи скандали, які протягом останніх днів поширювались в медіа навколо мовного питання, наголосив, що такі дискусії є шкідливими. Він повідомив, що за 10 місяців 2023 року на адресу Секретаріату уповноваженого не надійшло жодної скарги щодо порушення Закону про державну мову в Збройних Силах України.