Депутати у першому читанні підтримали законопроєкт про зміни до Кодексу про адмінправопорушення у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (також відома як Стамбульська конвенція).

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Як зазначається, за відповідний законопроєкт №8329 проголосував 271 народний депутат.

У червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію конвенції. Таким чином Україна взяла на себе низку зобов'язань щодо узгодження законодавства зі Стамбульською конвенцією.

Конвенція зобов’язує не лише встановити на законодавчому рівні визначення сексуальних домагань, а й передбачити за їх вчинення юридичну відповідальність: кримінальні, адміністративні чи інші правові санкції (на розсуд держави). Тож тепер депутати пропонують передбачити адмінвідповідальність за сексуальні домагання, які не спричинили тілесних ушкоджень і не пов'язані з проникненням в тіло іншої людини.

За насильство за ознакою статі зараз передбачена адмінвідповідальність за ст. 173-2 КУпАП, куди також включене домашнє насильство, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування. Однак, через те, що домашнє насильство та насильство за ознакою статі є різними, а також мають різне правове регулювання, депутати пропонують відокремити відповідальність за вчинення насильства за ознакою статі у нову самостійну норму.

Для того, щоб судді могли обирати найбільш дієве стягнення для конкретного правопорушника депутати пропонують у цій же статті:

додати до переліку покарань виправні роботи;

термін можливого адмінзатримання збільшити до 24 годин (зараз передбачено до 3 годин);

збільшити строки розгляду судами справ за ст. 173-2 КУпАП (зараз передбачена одна доба на розгляд);

дати органам поліції право розглядати справи про адмінправопорушення, пов'язані з неповідомлення про місце свого тимчасового перебування людиною, щодо якої винесли терміновий заборонний припис.

Окрім того, депутати пропонують зобов'язати суддів під час розгляду справ про домашнє насильство чи насильство за ознакою статі з'ясовувати: чи підлягає кривдник направленню на спецпрограму. Законодавство передбачає добровільне та обов'язкове направлення, але судді не завжди використовують цю норму.

Також законопроєкт передбачає узгодження зі Стамбульською конвенцією понять «насильство за ознакою статі», «сексуальні домагання» тощо. Зараз у законі Україні про забезпечення рівних прав жінок і чоловіків визначення сексуальних домагань є вужчим, ніж у розумінні конвенції.

Стамбульська конвенція – це міжнародна угода Ради Європи. Документ з'явився 2011 року, наразі його підписали 47 країн, 36 (включно з Україною) – ратифікували. Мета документу – зруйнувати гендерні стереотипи, які допускають насильство щодо жінок. Конвенція пропагує та захищає право людей на вільне від насилля життя та забороняє всі види дискримінації жінок.