Депутат Миколаївської міської ради Федір Панченко розкритикував підготовку ТЕЦ до опалювального сезону. Він підкреслив, що попри обіцянки державного підприємства «Миколаївська ТЕЦ» про 95% готовності, половина абонентів залишилася без опалення.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «МАРТ».

За словами депутата, комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» відзначилося високою готовністю до опалювального сезону, незважаючи на індивідуальні випадки аварій, які оперативно вирішуються. В той час, як державне підприємство «Миколаївська ТЕЦ» виявилось неспроможним забезпечити теплом значну частину міста.

— У нас в місті працюють два підприємства, які централізовано постачають опалення, одне з них комунальне, а інше держане. Вони працюють в одному місті, в одних умовах, проте «Миколаївоблтеплоенерго» підготувалась до опалювального сезону. Звісно, є поодинокі випадки, що пов'язані з індивідуальними особливостями в будинках, які дуже швидко виправляються і проблем немає. Проте, державне підприємство ТЕЦ катастрофічно завалило старт опалювального сезону, – зазначив Федір Панченко.

Федір Панченко вважає, що пріоритети у проведенні робіт по місту були розставлені невірно, внаслідок чого частина абонентів залишилася без тепла.

— Це говорить про те, що інвестиційна політика НАК «Нафтогазу» щодо миколаївської ТЕЦ була вибудована невірно. Щодо керівництва миколаївської ТЕЦ, яке вирішувало пріоритетність проведення робіт по Миколаєву, то також вочевидь пріоритети були розставлені невірно. Питання не до працівників, які зараз на холоді вкладають труби, а для хто керував ними, де саме і які роботи проводити, – сказав він.

Федір Панченко додав, що ТЕЦ регулярно звітувало перед міськрадою про готовність до робіт проте, коли прийшов час запуску системи опалення, виявилось, що половина абонентів залишилася без тепла.

— Дуже багато питань стосовно того, що це приватне державне підприємство, яке нам не підпорядковується, але вони нам звітували в міськраду заздалегідь про те, що 95% готовності до опалювального сезону. Потім, коли дійшло діло до запуску тепла, то половина абонентів знаходяться без опалення. І коли керівництву кажеш про те, що вони збрехали і обманули містян, то там не розуміють чому вони збрехали. Зараз наше комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» «підтягує штани» державному підприємству «Миколаївська ТЕЦ». Місцеві бригади комунального підприємства працюють всупереч правилам на об'єктах держаного підприємства. Оскільки, всі розуміють правила, проте робити це потрібно будь-якими способами і ресурсами, оскільки коли в містян дома холодно жодного бажання має розбиратись в тому чи це державне, чи комунальне підприємство, – додав він.

Ситуація, схожа на миколаївську, зафіксована і в інших містах, таких як Кривий Ріг. Там державна ТЕЦ також виявилася неспроможною, тоді як комунальне підприємство успішно запустило опалення.

— Наше місто не одиноке в таких проблемах така сама ситуація в Кривому Рогу, сотні будинків без опалення, державне ТЕЦ завалила роботу, а комунальне підприємство нормально запустило опалення, – сказав Федір Панченко.

Депутат зазначив, що представники міськради та мер Миколаєва намагалися вирішити проблему, пропонуючи передати мережі ТЕЦ у власність громади, однак управління НАК «Нафтогазу» відхилило цю пропозицію.

— Заздалегідь представники міської ради і мер Олександр Сєнкевич їздили до Києва на перемовини і пропонували передати мережі ТЕЦ на баланс міськради, щоб ми їх змогли обслуговувати. На це нам відмовили, говорячи про те, що це актив ТЕЦ, який коштує грошей і чого його передавати безкоштовно. І вийшло так, що вони самі не вкладали кошти в міське господарство і нам не дали, тому в результаті ситуація вийшла в ту точку яка в нас є зараз, – резюмував депутат.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону. Підприємство має лише завершити ремонтні роботи на двох великих ділянках.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення були десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривають ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.

На вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків.

В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас. Також в ТЕЦ заявили, що виконають ремонт всіх аварійних мереж аби подати тепло усім споживачам протягом до 26 листопада.