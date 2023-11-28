Увечері 28 листопада відновився пропуск вантажівок та автобусів у пункті «Угринів — Долгобичув» на кордоні з Польщею.

Про це повідомила Держприкордонслужба України.

«Електропостачання в пункті пропуску «Угринів — Долгобичув» відновлено. Пропуск автобусів та вантажних транспортних засобів з повною масою до 7,5 тонн здійснюється у звичайному режимі», — йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, черги з автобусів — відсутні. На початок роботи пункту спостерігалися черги з вантажівок.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш під час телефонної розмови з міністром з європейських питань в уряді Польщі Шимоном Шинковським вель Сенком закликав його шукати вихід із ситуації, що склалася на кордоні з Україною через протест польських перевізників, та висловив готовність допомогти.

Нагадаємо, у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Крім того, польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

24 листопада Україна почала збирати дані для евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею. Вивозити будуть усіх, хто висловить таке бажання.

Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик звернувся з листом до Віце-прем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова з пропозиціями Варшави щодо розв’язання кризи на кордоні.