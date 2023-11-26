Глава МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш під час телефонної розмови з міністром з європейських питань в уряді Польщі Шимоном Шинковським вель Сенком закликав його шукати вихід із ситуації, що склалася на кордоні з Україною через протест польських перевізників, та висловив готовність допомогти.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на МЗС Латвії.

«Міністр закордонних справ повідомив про готовність Латвії долучитися і сприяти пошуку виходу із ситуації», — йдеться у повідомленні.

Міністри двох країн також обговорили майбутній саміт Євроради, де мають розглядатися питання щодо відкриття з Україною переговорів про вступ до ЄС.

Кріш’яніс Каріньш підтвердив тверду підтримку Латвією України. За його словами, Україна належить до Європи, тому Латвія виступає за початок переговорів про вступ України до ЄС уже цього року.

Співрозмовники також обговорили співпрацю між Латвією та Польщею в межах ЄС та майбутній розвиток ЄС.

Нагадаємо, у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Крім того, польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

24 листопада Україна почала збирати дані для евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею. Вивозити будуть усіх, хто висловить таке бажання.