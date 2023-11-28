Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик звернувся з листом до Віце-прем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова з пропозиціями Варшави щодо розв’язання кризи на кордоні.

Про це йдеться у зверненні, опубліковане на сайті міністерства інфраструктури Польщі.

Ці пропозиції включають пропуск порожніх польських фур з України до Польщі поза електронною чергою і звернення до Єврокомісії з проханням проаналізувати наслідки реалізації угоди про лібералізацію транспортних перевезень з Україною.

«Однією з причин блокади польськими перевізниками кордону є запровадження українською стороною електронної черги. Відтак, це призвело до збільшення часу очікування на кордоні транспортних засобів з ЄС, які повертаються порожніми з України. Це унеможливлює виконання подальших замовлень і знижує конкурентоспроможність компаній. Крім того, на думку протестувальників, нова система допускає нерівне ставлення до перевізників з України та Польщі», — йдеться у повідомленні.

Анджей Адамчик закликав терміново вжити заходів щодо виконання вимог польських автоперевізників, за які відповідає українська сторона.

«Йдеться про виключення обов’язкової реєстрації в електронній черзі транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС без вантажу, принаймні на двох пунктах пропуску: Устилуг — Зосін і Нижанковичі — Мальховіце», — зазначається в листі.

Польський міністр також звернувся до Єврокомісара з питань транспорту Адіни Валеан з проханням створити спільний комітет, щоб проаналізувати вплив угоди про лібералізацію транспортних перевезень з Україною (діє з 1 липня 2022 року) на ринок автомобільних перевезень ЄС.

Міністр Адамчик закликав Єврокомісара Валеан і президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн підтримати його заклик до українського уряду у справі про електронну чергу для водіїв з ЄС. Польща також готує подання, аби під час засідання Ради ЄС з питань транспорту 4 грудня у Брюсселі питання угоди щодо лібералізації транспортних перевезень з Україною було однією з основних тем переговорів.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш під час телефонної розмови з міністром з європейських питань в уряді Польщі Шимоном Шинковським вель Сенком закликав його шукати вихід із ситуації, що склалася на кордоні з Україною через протест польських перевізників, та висловив готовність допомогти.

Нагадаємо, у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Крім того, польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

24 листопада Україна почала збирати дані для евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею. Вивозити будуть усіх, хто висловить таке бажання.