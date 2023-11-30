Мешканці мікрорайону Мала Корениха Миколаєва скаржаться на те, що вони вже четверту добу знаходяться без світла, а та частина, де є напруга, стикається з проблемами через низьку якість електропостачання.

Про це розповіла мешканка мікрорайону Дар'я Чувашина у коментарі кореспондентам «НикВести».

Електропостачання було припинено 26 листопада через негоду, і вже протягом чотирьох діб місцеві мешканці подають заявки в обленерго. У половині мікрорайону є присутня фаза, але з низькою якістю напруги, що призводить до поломок електроприладів.

— Мікрорайон Мала Корениха, Заводський район міста Миколаєва. Через негоду у нас вечері 26 листопада вимкнули світло. Вже протягом четвертої доби ми кожного дня подаємо заявки в обленерго, але світла все ще немає. В половині мікрорайону є фаза, але дуже погана напруга і вся електрика просто виходить з ладу. Сьогодні ми з моєю бабусею почали виносити їжу на двір, бо там хоч трохи прохолодніше. Через відсутність світла нам прийшлось викинути майже всі продукти з холодильника. В мене маленька дитина на руках, я навіть не можу набрати води, через те, що у нас насос в криниці не працює, – зазначає місцева жителька.

Жителі, серед яких є багато молодих сімей з дітьми, вже звернулися зі скаргами до місцевих служб і обленерго, проте жодних конкретних дат щодо відновлення енергопостачання там не називають. Ситуацію ускладнює те, що багато мешканців використовують електричне опалення, і відсутність світла призводить до проблем з обігрівом приміщень.

— В обленерго нам кожного разу кажуть, що подадуть світло після 23 години, але його і досі немає. Вчора мій чоловік телефонував на всі урядові гарячі лінії, але коли чують про наш мікрорайон, говорять чекайте та кидають слухавку. Начебто, нам пообіцяли, що включають світло 1 грудня о 1 ночі, але ми в це не віримо, тому що нам так кажуть кожного дня. В більшості жителів нашого мікрорайону електричне опалення, тому їм навіть немає, де зігрітись. Люди ходять до магазину в якому працює генератор, аби підзарядити гаджети та зателефонувати в обленерго. Реально неможливо четверту добу сидіти без світла, особливо, коли є малі діти, – сказала вона.

Негода, яка спричинила проблеми з електропостачанням, обірвала багато дротів по мікрорайону. Співробітники обленерго днями приїжджали на місце аварії, але, за словами мешканців, не почали роботи з відновлення електропостачання.

— У нас обірвалось дуже багато дротів по мікрорайону через негоду. Два дні тому до нас приїхали співробітники обленерго подивились на обірвані дроти і поїхала назад після цього вже ніхто не приїжджав, – сказала Дар'я.

Місцевий чат жителів Малої Коренихи також переповнений скаргами про відсутність електропостачання.

Раніше ми писали про те, що в одному з дворів будинку по вулиці 2-й Воєнній в Інгульскому районі через непогоду гілка впала на ворота приватного подвір'я, пошкодивши газову трубу та відірвавши дроти.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. В центрі Миколаєва через непогоду впало дерево на припаркований поруч автомобіль.

Також в одному з подвірʼїв багатоквартирних будинків на Намиві в Миколаєві дерево впало посеред дороги.

В Миколаївській області станом на день 26 листопада відновили електропостачання в 10 населених пунктах, що були знеструмлені внаслідок негоди. Ще 61 населений пункт поки без світла.