В одному з дворів будинку по вулиці 2-а Воєнна в Інгульскому районі через непогоду гілка впала на ворота приватного подвір'я, пошкодивши газову трубу та відірвавши дроти.

Місцева жителька звернулась в редакцію «НикВести», поскаржившись на бездіяльність «Миколаївобленерго», які до сих пір не ліквідували наслідки непогоди.

За інформацію мешканців будинку, ситуація виникла через інцидент, що трапився 7 листопада. Над лінями електропередач в дворі висіла гілка, яку місцеві просили обленерго спилити.

— Я зателефонувала в «Миколаївобленерго» і залишила заявку на спил дерева. За три тижні до нас ніхто не приїхав. 26 листопада під час негоди ця величезна гілка зламалася і впала на ворота приватного сектору, при цьому, пошкодивши газову трубу і відірвавши дроти. І це сталося за вини обленерго, адже ще 3 тижні тому ми зверталися із заявою про спил аварійного дерева, кожного тижня дзвонили і нагадували, але облегерго і досі вважає це дерево і цю ситуацію не аварійно, – розповіла мешканка будинку.

Мешканці стверджують, що впавша гілка призвела до значних пошкоджень воріт та металоконструкцій. Також через оголені високовольтні дроти жителі бояться вийти з дому.

«Ця величезна гілка з проводами та газовою трубою, лежить прямо на наших воротах. При цьому, пошкоджені і ворота, і металоконструкції над ними. Вже дві доби ніхто не приїздить це прибрати. По факту зараз частина високовольтних дротів лежить на воротах, а друга частина натягнута перед воротами. Тобто ми контактуємо з цими висконапруженими дротами, які навіть не знеструмлені. У дворі є пенсіонери, які не можуть вийти, є семирічна дитина, якій довелося повзти під високовольтними проводами, дорослі кожного дня пролазять під ними теж, бо всім треба на роботу», — додає заявниця.

В «Миколаївобленерго» жителям сказали очікувати на вирішення проблеми, проте через постійні дощі люди бояться, що ситуація призведе до більших наслідків.

«Зараз вже закінчилось 28-ме листопада, йде дощ, залізні ворота мокрі, дроти на них мокрі, все пошкоджене і може статися ще більше лихо. Єдина реакція обленерго — огородити дроти більше чим на 10 метрів, і все. Сказали нам чекати. Вони зафіксували наше звернення і сказали, що розглянуть його впродовж 30 днів. Вони напевно чекають поки хтось помре, через удар струмом», — поскаржилася мешканка будинку .

Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».

В центрі Миколаєва через непогоду впало дерево на припаркований поруч автомобіль.

Також в одному з подвірʼїв багатоквартирних будинків на Намиві в Миколаєві дерево впало посеред дороги.

На дорогах державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів. Внаслідок негоди в Одеській області 26 листопада лише за кілька годин стало майже 50 автомобільних аварій.

В Миколаївській області станом на день 26 листопада відновили електропостачання в 10 населених пунктах, що були знеструмлені внаслідок негоди. Ще 61 населений пункт поки без світла.

У ДСНС повідомляли, що рятувальники Миколаївської області за добу, з 26 листопада по 7 ранку 27 листопада, витягли зі снігових заметів 84 транспортних засоби.

В Україні через заметіль перекрили рух транспорту на 14 автодорогах, рятувальники відбуксирували 840 автівок та надали допомогу понад 1900 людям.