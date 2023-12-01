Цього року у грудні очікуються сильні морози, які спричинить антициклон з Сибіру. Температура подекуди падатиме до -13°...-20°. Потепління очікується лише у третій декаді місяця.

Такий прогноз на грудень 2023 оприлюднив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, передає «Метеопрог».

Він пояснив, що у другій половині першої декади (десяти днів) та протягом другої декади місяця очікується розвиток потужного Сибірського антициклону. Передбачається, що його виступи охоплюватимуть практично всю територію Північної Азії та Східної Європи.

«Оскільки цей синоптичний об'єкт сформується в умовах сухого і холодного континентального повітря, то у межах його впливу приземна температура повітря відчутно знизиться», — каже метеоролог.

Східна Європа та переважна частина України (за винятком крайнього півдня і Закарпаття) опиниться під впливом гребеня цього антициклону зі сходу.

«Тому орієнтовно, після 5-7 грудня внаслідок вторгнення холоду з Центральної Азії, почнеться істотне зниження температури повітря до -13…-7 °С у нічний час і до -8…-2 °С вдень. У північних, північно-східних та північно-західних областях часом морози можуть зміцніти до -20...-14 °С», — прогнозує Ігор Кібальчич.

За його даними, холодна погода триматиметься до двадцятих чисел грудня, а потім потеплішає до відлиги.

«Отже, середньомісячна температура у південних та східних областях може перевищити кліматичну норму на 1-2 °С; у західних, північних і центральних областях вона скоріше за все виявиться нижчою за норму на 1-3 °С», — резюмував спеціаліст.

Опади, за словами Ігоря Кібальчича, розподіляться протягом грудня нерівномірно. Зокрема, з 1 по 5 число очікуються снігопади, у центральних, південних та східних областях — змішані опади у вигляді снігу з переходом у дощ та мряку.

«У цей період найвищі температури фіксуватимуться у південних та східних областях » в окремі дні до +5…+12 °С», — прогнозує він.

У західних та північних областях температурне тло збережеться переважно нижче 0 °С.

«Далі, після 5 грудня, у зв'язку з перебудовою атмосферних процесів на антициклональний характер, атмосферний тиск помітно зросте, а ймовірність опадів по всій Україні знизиться», — прогнозує метеоролог.

Друга декада місяця, за його словами, швидше за все виявиться сухою, особливо на Лівобережжі нашої країни. Проте, млява циклонічна діяльність ще збережеться на крайньому заході країни та у Криму. В цих регіонах продовжиться випадання мокрого снігу та дощу.

У третій декаді місяця можливе поновлення опадів у зв'язку з впливом циклонічних процесів атлантичного походження.

«Загалом за місяць кількість опадів в Україні виявиться близькою до норми, місцями вищою за норму на 20-40 %. Розподіл снігового покриву територією матиме плямистий характер. Найбільш сприятливі умови для снігонакопичення очікуються у західних та північних областях, тоді як південні, центральні та східні регіони можуть зустріти міцні морози за повної відсутності снігу», — резюмував Ігор Кібальчич.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».

На дорогах державного значення М-15 Одеса — Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів.

26 листопада у Миколаївській області погода лише погіршилася. На чергування заступили 13 одиниць спеціальної техніки для обробки доріг реагентами та навантажувач КП «ЕЛУ Aвтодоріг».

В Україні через заметіль перекрили рух транспорту на 14 автодорогах, рятувальники відбуксирували 840 автівок та надали допомогу понад 1900 людям.

Рятувальники Миколаївської області за добу, з 26 листопада по 7 ранку 27 листопада, витягли зі снігових заметів 84 транспортних засоби.